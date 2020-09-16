شكرا لقرائتكم خبر عن «الوجهات الدولية» تضيء شاشات المطارات والان نبدء بالتفاصيل

رصدت ”الخليج 365” عودة الوجهات الدولية لشاشات مواعيد الرحلات مجددا، ولأول مرة منذ إيقافها في إطار جهود المملكة للسيطرة على فيروس كورونا ، واستقبل مطار الملك عبدالعزيز المغادرين والعائدين من «الفئات المستثناة» من وإلى خارج المملكة، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وفقا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية. وكثفت بوابة الحرمين الشريفين كما يطلق على مطار الملك عبدالعزيز بجدة، الإجراءات الصحية والمتمثلة في فحص المسافرين ومرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، وتركيب أجهزة لتعقيم السلالم والمسارات الكهربائية بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، بجانب الملصقات التوضيحية الأرضية وعلى مقاعد الانتظار للحث على ضرورة التباعد الجسدي خلال التواجد بالمطار، إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين وارتداء الكمامات والقفازات وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي، بالإضافة إلى تعقيم جميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات وتطهير وتعقيم الطائرات بعد كل رحلة، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة في المطار.

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