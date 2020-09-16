شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار 7 مكاتب لتأجير السيارات بـ«ثقبة الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

أنذرت إدارة الخدمات، التابعة لبلدية محافظة الخبر، 7 مكاتب لتأجير السيارات، وذلك خلال زيارة 16 مكتبا في حي الثقبة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي أنه تم توجيه إنذارات للمخالفين لتصحيح أوضاعهم، تمثلت أغلبها في أن بعض تلك المكاتب تعمل دون ترخيص، وعدم الالتزام بإيقاف السيارات في مواقف خاصة بالمكتب وإيجاد مواقف مخصصة للشركة أو المكتب، وكذلك استخدام الشوارع المحيطة بالمكتب أو المواقف العامة وتخصيصها كمواقف للمكتب.

ونوه بأن كل مكتب أو شركة ملزم بتوفير عقد لساحة تخصص لمواقف السيارات التابعة لها.

وأكد الزايدي استمرار الزيارات بشكل دوري على مكاتب تأجير السيارات للتأكد من التزامها وعدم مخالفتها للنظام، محذرًا في الوقت ذاته بعدم التهاون مع المخالفين أو السماح لهم باستغلال المواقف العامة أو تخصيصها للمكتب.