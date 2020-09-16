شكرا لقرائتكم خبر عن «سجل مهاري» لاكتشاف مواهب طلاب جامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

دشن رئيس جامعة الملك فيصل د. محمد العوهلي، نظام السجل المهاري للطلاب والطالبات بالجامعة، التي تعتبر خطوة نوعية بهدف تنمية وتحسين كفاءة ومهارات وقدرات الطلبة، وتعد محاولة منهجية لاكتشاف مواهبهم، والعمل على صقلها ورعايتها، وتوثيق جميع مهاراتهم المكتسبة خلال دراستهم الجامعية إلى جانب رفع مستوى تنافسيتهم في سوق العمل، وإسهاماتهم بما يحقق تطلعات وطموحات الوطن التنموية.

وأشار وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مهنا الدلامي، إلى إيمان وإدراك الجامعة لأهمية الأنشطة الطلابية في بناء مهارات الطلبة، وتحفيز إبداعاتهم، وإكسابهم مهارات جديدة، ويتم ذلك في ظل وجود ما يتم تنظيمه في عمادة شؤون الطلاب من أنشطة متميزة، يتم تنفيذها وفق خطط مدروسة، وستكون هذه المنصة بمثابة الراصد المحفز لكل مكتسبات الطلبة المهارية.

من ناحيته، بيَّن عميد شؤون الطلاب د. عبدالعزيز التركي، أن هذا النظام يرصد كل المهارات، والدورات، والجوائز، وبراءات الاختراع التي حصل عليها الطلبة خلال مسيرتهم الجامعية، إلى جانب رصد الأنشطة الطلابية التي قام بها الطلبة.