شكرا لقرائتكم خبر عن «سجل مهاري» لاكتشاف مواهب طلاب جامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل
وأشار وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مهنا الدلامي، إلى إيمان وإدراك الجامعة لأهمية الأنشطة الطلابية في بناء مهارات الطلبة، وتحفيز إبداعاتهم، وإكسابهم مهارات جديدة، ويتم ذلك في ظل وجود ما يتم تنظيمه في عمادة شؤون الطلاب من أنشطة متميزة، يتم تنفيذها وفق خطط مدروسة، وستكون هذه المنصة بمثابة الراصد المحفز لكل مكتسبات الطلبة المهارية.
من ناحيته، بيَّن عميد شؤون الطلاب د. عبدالعزيز التركي، أن هذا النظام يرصد كل المهارات، والدورات، والجوائز، وبراءات الاختراع التي حصل عليها الطلبة خلال مسيرتهم الجامعية، إلى جانب رصد الأنشطة الطلابية التي قام بها الطلبة.
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