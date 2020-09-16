شكرا لقرائتكم خبر عن 90 يوما مهلة لإزالة «الآيلة للسقوط والمهجورة» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وشدد المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل، على أن الأمانة أهابت بمالكي المباني المعنية، المبادرة العاجلة في إزالتها خلال مدة أقصاها نهاية شهر ربيع الآخر المقبل، وإذا لم يتم ذلك، فإن الأمانة ستشرع في إزالتها بعد انتهاء المدة المحددة، مع تطبيق ما يترتب على ملاكها من إجراءات وغرامات بحسب اللوائح والأنظمة المقررة في ذلك، دون أدنى مسؤولية على الأمانة جراء الإزالة، وذلك حفاظًا على السلامة العامة، وتحسينًا للمشهد الحضري، والإسهام في القضاء على العديد من الأمور السلبية على مستوى الصحة العامة والمظهر العام والجوانب الأمنية.
ونوه بووشل بأنه تم توجيه الإنذار بالإزالة لـ 1400 مبنى بمدن وبلدات الحاضرة، مؤكدًا أهمية الأخذ في الاعتبار القيمة التاريخية والمعمارية للمباني الآيلة للسقوط، انطلاقًا من الحفاظ على التراث وهوية المنطقة.
يُشار إلى أن الأمانة تعمل وفق خططها الخدمية بصفة مستمرة على حصر ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، عن طريق لجنة مختصة بذلك تضم في عضويتها المحافظة، والأمانة، والشرطة، والدفاع المدني، والضمان الاجتماعي في حالة إذا كان المبنى الآيل للسقوط مأهولا بالسكان من المواطنين.
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