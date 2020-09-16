شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمر بالمعروف» تطلق منصة المستفيدين الموحدة والان نبدء بالتفاصيل

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند، منصة خدمة المستفيدين الموحدة عبر البوابة الإلكترونية للرئاسة العامة.

وبين «السند»، أن إطلاق هذه المنصة يأتي ضمن مسيرة التحول الإلكتروني تنفيذا للتوجيهات العليا من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله-، في التحول الكامل إلى المسار الإلكتروني بجميع الأعمال، لا سيما في خدمة المستفيدين، موضحا أن الخدمة تهدف لتسهيل الاستفادة من منتجات الرئاسة العامة وأعمالها للمستفيد من أفراد المجتمع أو من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.

وتقدم المنصة إضافة نوعية في مركزية الأعمال للمستفيدين وتنظيمها، وتمكن موظفي مركز الاتصال الموحد في الرئاسة من تسجيل طلبات المستفيدين من خارج الرئاسة سواء كانوا أفرادا أو جهات حكومية أو قطاعا خاصا، بواسطة نافذة موحدة وفق مسار ثابت بحسب طبيعة كل خدمة في البوابة الداخلية، مما يمكن المستفيد من الاطلاع ومتابعة طلبه عبر بوابة الرئاسة بشكل مباشر.