شكرا لقرائتكم خبر عن 900 مخالفة لـ«منع العمل تحت أشعة الشمس» وتدابير مكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكد مصدر بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لـ«اليوم»، أن إدارة التفتيش نفذت نحو 3754 زيارة، نتج عنها تسجيل 657 مخالفة، بواقع 3000 ريال غرامة للعامل الواحد، وتعدد بتعدد العمالة، ورصد التزام 3097 منشأة، وذلك تزامنًا مع انتهاء فترة منع العمل تحت أشعة الشمس، التي بدأت منذ 23 شهر شوال الماضي، وانتهت يوم 27 محرم.

وأضاف المصدر أنه تم تسجيل أكثر من 266 مخالفة، و372 إنذارًا، في قرابة 11133 زيارة؛ للتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مشددًا على ضرورة التقيد بالقرارات والأنظمة الصادرة من الوزارة، التي بدورها تحفظ حقوق صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل الأوضاع التي نشهدها حاليا، والتي تحتاج لتكاتف الجهود بين كل القطاعات.

وأضاف أنه تم إنذار منشآت تجارية وصناعية على مستوى المنطقة، عبر مكاتب العمل، والبالغ عددها 13 مكتبًا، إضافة لإدارة التفتيش، متابعًا أن المخالفات تختلف من حيث كونها جسيمة وتضبط عليها مخالفة مباشرة، كعدم قياس درجة الحرارة، وعدم ارتداء القفازات، أو الكمامات، وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم التعقيم المستمر، أو غير الجسيمة، منها تطبيق الإجراءات أعلاه ولكن دون استمرار على مدار اليوم، ووجود ما يثبت ذلك بجدول متابعة.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدأت تطبيق القرار الوزاري القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص اعتبارا من يوم الإثنين 23 شوال 1441هـ، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساء، حتى نهاية يوم أمس الثلاثاء 27 محرم 1442هـ، وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.