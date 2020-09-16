شكرا لقرائتكم خبر عن 900 مخالفة لـ«منع العمل تحت أشعة الشمس» وتدابير مكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف المصدر أنه تم تسجيل أكثر من 266 مخالفة، و372 إنذارًا، في قرابة 11133 زيارة؛ للتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مشددًا على ضرورة التقيد بالقرارات والأنظمة الصادرة من الوزارة، التي بدورها تحفظ حقوق صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل الأوضاع التي نشهدها حاليا، والتي تحتاج لتكاتف الجهود بين كل القطاعات.
وأضاف أنه تم إنذار منشآت تجارية وصناعية على مستوى المنطقة، عبر مكاتب العمل، والبالغ عددها 13 مكتبًا، إضافة لإدارة التفتيش، متابعًا أن المخالفات تختلف من حيث كونها جسيمة وتضبط عليها مخالفة مباشرة، كعدم قياس درجة الحرارة، وعدم ارتداء القفازات، أو الكمامات، وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم التعقيم المستمر، أو غير الجسيمة، منها تطبيق الإجراءات أعلاه ولكن دون استمرار على مدار اليوم، ووجود ما يثبت ذلك بجدول متابعة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدأت تطبيق القرار الوزاري القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص اعتبارا من يوم الإثنين 23 شوال 1441هـ، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساء، حتى نهاية يوم أمس الثلاثاء 27 محرم 1442هـ، وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
كانت هذه تفاصيل خبر 900 مخالفة لـ«منع العمل تحت أشعة الشمس» وتدابير مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.