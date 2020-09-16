شكرا لقرائتكم خبر عن 7880 مستفيدا من دورات «التدريب العدلي» والان نبدء بالتفاصيل
وبيَّن مدير عام المركز د. فارس القرني أن الخطة التدريبية تشمل المسار التطويري، وبرامج تمكين المراكز وجهات الاختصاص، إضافة إلى برامج تأهيل وتطوير المحامين والموثقين، إضافة إلى برامج لعموم القضاة، ومحاكم الاستئناف، التجارية والعمالية والجزائية والتنفيذ والأحوال الشخصية والعامة وبرامج كتّاب العدل والملازمين القضائيين.
وأضاف أن المحاضرات التدريبية تشمل لقاءات مع خبراء دوليين، بجانب ندوات تعقد بالتعاون مع شركاء المركز من الجهات الحكومية.
وأوضح القرني أن البرنامج التدريبي الخاص بالمحامين يستهدف 1200 متدرب، عبر مجموعة من الدورات أهمها نظرية الضمان في الفقه والقانون، المنازعات العمالية، المنازعات الإدارية، الأوراق التجارية، المهارات الإدارية والمالية لإدارة مكاتب المحاماة، مهارات حل المشكلات، مدونة السلوك المهني عند المحامي، ومهارات صياغة الأوقاف والوصايا، بينما يستهدف برنامج الموثقين 500 موثق، عبر برامج تعريفية وأخرى تأهيلية.
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