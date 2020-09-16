شكرا لقرائتكم خبر عن 1092 متعافيا من كورونا.. وإجراء 51453 فحصا مخبريا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 1092 حالة شفاء إضافية من فيروس «كورونا» المستجد، ليصل عدد المتعافين إلى 305022، بينما واصل مؤشر الإصابات انخفاضه، لتسجل المملكة، 672 حالة جديدة.

ووفقا لتقرير «الصحة»، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة، حتى أمس الثلاثاء، 326930 حالة، من بينها 17570 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمها «مطمئنة»، منها 1286 حالة حرجة، فيما بلغ عدد الوفيات 4338 حالة، بإضافة 33 وفاة جديدة، بينما تم إجراء 51453 فحصا مخبريا جديدا.

وفي إشارة إلى الفيديو المتداول حول ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض (كوفيد ـ 19)، أوضحت الوزارة، أن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث، وفي حال وجود نتائج علمية سليمة فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم، محذرة من أي ادعاء مخالف يعرض صاحبه للمساءلة وفق الأنظمة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين للوقاية من «كورونا»، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.‏w