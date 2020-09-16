شكرا لقرائتكم صدور الموافقة على مخطط جنوب مطار المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-16 صدور الموافقة على مخطط جنوب مطار المدينة المنورة بدء أعمال التنسيق مع المواطنين لتسليم الملكيات بعد تنظيمها متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة صدور الموافقة الكريمة على مخطط جنوب مطار المدينة المنورة بمساحة 51.874.499 م2. Advertisements ولفتت الإمارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إلى أن فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة في المدينة ستبدأ في أعمال التنسيق مع المواطنين لتسليم الملكيات بعد تنظيمها. ونشرت إمارة المدينة المنورة خريطة توضيحية لمخطط جنوب مطار المدينة المنورة.



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