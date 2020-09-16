ملك البحرين لـ ترامب: انتهجنا السلام وهو خيار إستراتيجي لنا

2020-09-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

تلقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأ فيه الملك بالتوقيع على اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل، معربًا عن شكره وتقديره للملك على جهود المملكة في التوصل إلى هذا الاتفاق.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، أكد الرئيس دونالد ترامب أن البحرين انتهجت نهج السلام، والذي سيشجع الجميع على الدخول في اتفاق السلام بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها.

وأكد الملك حمد أن السلام خيار إستراتيجي لمملكة البحرين، وأن رؤية المملكة ونهجها يقوم على التفاهم والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب ومختلف الثقافات بعيدًا عن التوترات.

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كما شكر الرئيس الأمريكي على مساعيه في الوصول إلى هذه الاتفاقيات وجهوده في دفع جهود إحلال السلام في منطقة في الشرق الأوسط من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

ووقعت الإمارات والبحرين مساء أمس الثلاثاء اتفاق السلام التاريخي مع إسرائيل.

وجاء التوقيع بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، معاهدة السلام مساء اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



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