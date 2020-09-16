، بعد تأهله لدور الـ 16.. الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة الشرطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي السعودي تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره الشرطة العراقي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم بنظام التجمع، التي تحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافساتها هذه الأيام.

ويلتقي الفريقان الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من البطولة الآسيوية لحساب المجموعة الأولى بعد أن ضمن الأهلي التأهل إلى المرحلة المقبلة.

وسعى المدير الفني للأهلي الصربي فلادان ميلويفيتش إلى تصحيح أخطاء اللاعبين خلال المباراة الفائتة، مبديًا عددًا من الملاحظات على أداء الفريق في المباراة، ومطالبًا في الوقت نفسه اللاعبين بمضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة.

واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمجموعة التي حققت الفوز في مباراة الاثنين، ولياقية متنوعة، بينها الجري حول الملعب.