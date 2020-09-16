، الجيش اليمني يحرر مواقع إستراتيجية جديدة في جبهة نهم شرقي صنعاء ،

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حررت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، الثلاثاء، مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.
وتفصيلاً، قال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية "إن قوات الجيش الوطني اليمني حررت مواقع التباب الصفر الإستراتيجية في جبهة نجد العتق، خلال معارك عنيفة تكبّدت فيها الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".
وأضاف المصدر "أن قوات الجيش استعادت آليات وأسلحة كانت بحوزة عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في تلك المواقع، فيما دكّت مدفعية الجيش تجمعات ومواقع وتعزيزات للميليشيا الحوثية الإرهابية في مواقع قريبة من جبهة نجد العتق، وألحقت بالميليشيات خسائر بشرية ومادية".
الجيش اليمني يحرر مواقع إستراتيجية جديدة في جبهة نهم شرقي صنعاءوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-16
حررت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، الثلاثاء، مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.
وتفصيلاً، قال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية "إن قوات الجيش الوطني اليمني حررت مواقع التباب الصفر الإستراتيجية في جبهة نجد العتق، خلال معارك عنيفة تكبّدت فيها الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".
وأضاف المصدر "أن قوات الجيش استعادت آليات وأسلحة كانت بحوزة عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في تلك المواقع، فيما دكّت مدفعية الجيش تجمعات ومواقع وتعزيزات للميليشيا الحوثية الإرهابية في مواقع قريبة من جبهة نجد العتق، وألحقت بالميليشيات خسائر بشرية ومادية".
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
01:48 AM
مصادر عسكرية: استعاد آليات وأسلحة وكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة
حررت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، الثلاثاء، مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.
وتفصيلاً، قال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية "إن قوات الجيش الوطني اليمني حررت مواقع التباب الصفر الإستراتيجية في جبهة نجد العتق، خلال معارك عنيفة تكبّدت فيها الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".
وأضاف المصدر "أن قوات الجيش استعادت آليات وأسلحة كانت بحوزة عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في تلك المواقع، فيما دكّت مدفعية الجيش تجمعات ومواقع وتعزيزات للميليشيا الحوثية الإرهابية في مواقع قريبة من جبهة نجد العتق، وألحقت بالميليشيات خسائر بشرية ومادية".
، الجيش اليمني يحرر مواقع إستراتيجية جديدة في جبهة نهم شرقي صنعاء ،
المصدر : الخليج 365
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