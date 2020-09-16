، "السبيعي" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة ترقيته إلى الـ 15 بإمارة الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب عن اعتزازه بالثقة الملكية ووصفها بوسام شرف يفخر به

رفع علوش بن فارس بن بادي السبيعي الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء يوم أمس بترقيته إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض، معبرًا عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، والتي وصفها بوسام شرف يعتز به، وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، راجيًا أن يكون عند حسن ظن الجميع.

كما قدم "علوش السبيعي" شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن على دعمهما المستمر وثقتهما، داعيًا الله عز وجل أن يعينه على أداء عمله على أكمل وجه.

وسأل الله "السبيعي" في ختام - تصريحه - التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يديم على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة.