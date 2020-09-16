شكرا لمتابعة خبر عن معلم يتعرض لحادث مروع في طريقه لمساعدة طلابه بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): تعرض معلم لحاث مروع أثناء توجهه لمساعدة عدد من طلابه، في أحد المسارحة بجازان. تعرض معلم لحاث مروع أثناء توجهه لمساعدة عدد من طلابه، في أحد المسارحة بجازان. وانقلبت سيارة المعلم في طريق وادي مسلة تزامنًا مع هطول الأمطار الغزيرة بالمنطقة. وكان المعلم متوجها للإجابة عن استفسارات طلابه بعد إقرار نظام التعليم عن بعد. ونجا المعلم من الموت المحقق، بعدما فقدت المركبة توازنها قبل أن تنقلب مرات عدة بسبب الأمطار.

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