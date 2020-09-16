شكرا لمتابعة خبر عن رسالة مؤثرة من وزير التعليم الإماراتي للمعلم المصاب بالسرطان في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات حسين الحمادي، عن إعجابه بالمعلم السعودي محمد بن حسن الفيفي؛ الذي لم تمنعه إصابته بمرض السرطان من تدريس طلابه.

وأكد بأنه يواصل العطاء في أسمى معانيه، قائلا : " أحب طلبته ومهنته.. وأبى إلا أن يمارس عمله، وألا ينقطع عن طلبته وعن التعليم..فهو نموذج مشرف وملهم".

وكان مقطع فيديو قد أظهر مدرس مريض بالسرطان يتابع تلاميذه عبر " مدرستي " من على السرير الأبيض، مما أثار إعجاب وتعاطف عدد كبير من المواطنين.

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