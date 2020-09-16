شكرا لمتابعة خبر عن رسالة مؤثرة من وزير التعليم الإماراتي للمعلم المصاب بالسرطان في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعرب وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات حسين الحمادي، عن إعجابه بالمعلم السعودي محمد بن حسن الفيفي؛ الذي لم تمنعه إصابته بمرض السرطان من تدريس طلابه.
وأكد بأنه يواصل العطاء في أسمى معانيه، قائلا : " أحب طلبته ومهنته.. وأبى إلا أن يمارس عمله، وألا ينقطع عن طلبته وعن التعليم..فهو نموذج مشرف وملهم".
وكان مقطع فيديو قد أظهر مدرس مريض بالسرطان يتابع تلاميذه عبر " مدرستي " من على السرير الأبيض، مما أثار إعجاب وتعاطف عدد كبير من المواطنين.
اقرأ أيضًا..
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من وزير التعليم الإماراتي للمعلم المصاب بالسرطان في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.