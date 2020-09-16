طبيب نفسي: "الزواج عن حب والتقليدي يدمران الأسرة"(فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد الدكتور طارق الحبيب المتخصص في الطب النفسي، على أن الزواج التقليدي مدمر لبناء الأسرة وكذلك الزواج عن الحب الذي تتعلق فيه الفتاة بحبيبها دون وعي.
وقال الحبيب خلال برنامج " ياهلا " : “أنا أؤيد الزواج المنظم فلابد أن يتم في الزواج تكامل الاهتمامات والاحتياجات فربما زواج معلن وعندهم بيت معلن يفشل هذا الزواج”.
وأضاف طارق الحبيب : هناك 3 أركان للزواج الناجح ففي حالة الإحسان يكون الشكر من المرأة أو العكس وفي حالة تقصير من أي طرف يكون الغفران من الطرف الآخر، وما بينهما يقوم الحب”.
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