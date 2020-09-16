طرد بعض «مشاهير سناب» بسبب مخالفة الذوق العام على متن السفينة «كروز»

شدّدت الشركة المنظمة لفعالية أبحر في الصيف على «عدم التهاون في كلّ ما يمس لائحة الذوق العام، أو يهدد سلامة وأمن السفينة والركاب»، ردًا على ممارسات وسلوكيات تخالف لائحة الذوق العام من بعض «مشاهير سناب شات»، الذين كانوا على متن رحلة سفينة كروز «سيلفر سبيريت».

واتخذت الشركة الإجراءات اللازمة فور رصد الممارسات المشار إليها، بعد التواصل مع الركاب المعنيين، حيث قررت مغادرتهم في أول محطة للرحلة (محطة شاطئ الرأس الأبيض)، إضافة إلى إبلاغ الجهات المعنية بما تمَّ رصده لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانطلقت سفينة «رد سي سبيريت»، من ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، منتصف سبتمبر الماضي، قبل رصد تعدّي بعض مشاهير التواصل على خصوصية بقية الركاب، ونشر العديد من المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبيّنت الشركة أنَّ ما قام به المخالفون يتنافى مع القيم والأنظمة، وسط تأكيدات من الشركة بأنها لم تقدم دعوات لمن بادروا بارتكاب هذه التجاوزات، وأنهم قاموا بدفع التكاليف، وفق الشروط والمتطلبات المطبقة على جميع الركاب.

ووصلت سفينة كروز «سيلفر سبيريت»، الاثنين الماضي، إلى جزيرة الرأس الأبيض في طريقها لنيوم؛ حيث انطلقت عبر مسارين (الرأس الأبيض في محافظة ينبع، وجزيرة سندالة بمنطقة نيوم)، وخضع جميع الركاب لفحص كورونا قبل الرحلة بيومين.

وتضمّ السفينة «سيلفر سبيريت» على 8 مطاعم فاخرة، وبركة سباحة، بالإضافة إلى العديد من البرامج الترفيهية والموسيقية التي ستقدم على المسرح، كما تمَّ وضع برامج تعليمية وترفيهية واستكشافية على ظهر السفينة، من أجل إعطاء مساحة واسعة للاستمتاع طوال الرحلة.

وفيما يوجد داخلها «مسرح كبير» يقدم عروضًا مختلفة، بالإضافة إلى سوق صغير به منتجات تذكارية، ويتم إشغال 75% من حجم الطاقة الاستيعابية للسفينة، وذلك بهدف تحقيق مسارات التباعد الاجتماعي بين السياح.

وإلى جانب وجود فريق طبي متكامل من وزارة الصحة طوال الرحلة للتأكد من سلامة المسافرين، تضم السفينة السياحية عددًا من المطاعم، كما توجد غرف داخلية، وخدمات مفتوحة ووجبات ومشروبات على مدار الـ24 ساعة.

ويشهد الركاب حفلتين موسيقيتين، ويتضمن اليوم الثاني، العديد من الفعاليات الترفيهية داخل السفينة وخارجها، كما سيكتشف الركاب في اليوم الثالث جمال طبيعة جزيرة سندالة بمنطقة نيوم.

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وتضم السفينة «سيلفر سبيريت»، أكثر من 300 غرفة وجناح فندقي على أعلى طراز، وخلال أولى رحلاتها في السوق السياحية السعودية، سيتم إشغال 75% من مناطق السفينة كحد أقصى؛ تحقيقًا لمبدأ التباعد الاجتماعي.

واستقبل ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ (27 أغسطس 2020)، أولى سفن «الكروز» السياحية القادمة إلى موانئ المملكة عبر السفينة «سيلفر سبيريت» في تجربة سياحية استثنائية هي الأولى من نوعها في المملكة.

ومن خلال هذه الرحلات البحرية يتم الاطلاع على الجزر والشواطئ والطبيعة الساحرة؛ ما يعزز فكرة الاستمتاع بهذه الأجواء لما تملكه هذه السفن من خدمات ومرافق متعددة ، علاوة على الفعاليات والأنشطة المتنوعة، بما يسهم في تلبية تطلعات جميع فئات وشرائح المجتمع.

ويعود اهتمام الهيئة السعودية للسياحة بتشغيل رحلات سفن «كروز السياحية» لإعادة اكتشاف ساحل البحر الأحمر خلال الصيف من خلال قضاء إجازة بحرية مفتوحة بمنتهى الفخامة من فئة خمس نجوم.

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