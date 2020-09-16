الشيخ «المطلق»: البكاء على الميت جائز ولا ينافي الإيمان بقضاء الله

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، حكم البكاء على الميت، مشيرًا إلى أنه جائز ولا ينافي الإيمان بقضاء الله.

وقال الشيخ المطلق عبر حسابه على موقع «تويتر»: «البكاء على الميت جائز ولا ينافي الحزنُ الصبرَ والإيمان بالقضاء، فقد حزن يعقوب عليه السلام على يوسف وقال فيما حكى الله عنه: {يا أسفى على يوسف وابيضَّت عيناهُ من الحزن فهو كظيم} وقال رسول الله: (إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)».

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