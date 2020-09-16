

الخرطوم 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان، إلى 114 وفاة، و54 إصابة .

وأفادت وزارة الداخلية السودانية اليوم في بيان أن 32 ألفاً و964 منزلاً انهارت بشكل كلي، و 50 ألفاً و552 انهارت جزئيًا، وتضرر 43 ألفاً و425 فداناً زراعياً، و199 مرفقاً، و394 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و482 من المواشي.

//انتهى//

00:12ت م

0265





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات في السودان إلى 114 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.