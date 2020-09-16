السعودية اليوم / الجزائر تُسجل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 238 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة الجزائرية أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 48734 إصابة, فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 1632 حالة بعد تسجيل 12 وفاة إضافية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما تم تسجيل 154 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 34358 حالة.

// انتهى //

21:57ت م

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الجزائر 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسسجلت الجزائر 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة الجزائرية أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 48734 إصابة, فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 1632 حالة بعد تسجيل 12 وفاة إضافية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما تم تسجيل 154 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 34358 حالة.// انتهى //21:57ت م0242

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