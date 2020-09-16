رياضي / الدوري الإنجليزي: إيفانوفيتش يعود من بوابة وست بروميتش



لندن 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس

أعلن نادي وست بروميتش الإنجليزي اليوم تعاقده مع مدافع تشلسي السابق الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش، بعقد حرّ قادمًا من زينيت سان بطرسبرغ الروسي.

وأحرز الصربي ثلاثة ألقاب في الدوري مع تشلسي ولقب

واستهل وست بروميتش عودته إلى "بريميرليغ" بخسارة أمام ليستر 0-3 الأحد الماضي.

// انتهى //

21:27ت م

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لندن 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأعلن نادي وست بروميتش الإنجليزي اليوم تعاقده مع مدافع تشلسي السابق الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش، بعقد حرّ قادمًا من زينيت سان بطرسبرغ الروسي.وأحرز الصربي ثلاثة ألقاب في الدوري مع تشلسي ولقب دوري أبطال أوروبا في تسع سنوات مع الفريق حتى عام 2017م.واستهل وست بروميتش عودته إلى "بريميرليغ" بخسارة أمام ليستر 0-3 الأحد الماضي.// انتهى //21:27ت م0238

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