السعودية اليوم / بلدية بحر أبوسكينة تواصل جولاتها الرقابية



محايل 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس ‏

تواصل بلدية بحر أبوسكينة جولاتها الرقابية المكثّفة على المراكز التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس ، حيث صادرت كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .

وشملت الجولة المحال التجارية وأسواق النفع وصالونات الحلاقة والمغاسل للتأكّد من تقيّدها بالإجراءات الوقائية والصحية، وقد حُرر خلالها مخالفات للمحال التي لم تلتزم بتوفير المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم تطهير الأسطح والأدوات الخاصة بتلك المحال .

// انتهى //

21:13ت م

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