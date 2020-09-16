السعودية | اتفاقية بين الأمن العام والجمارك للتعاون والتكامل في مكافحة الجريمة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 6 دقائق - 1:30 صباحًا, 16 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض وقع مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ، ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني ، اليوم بمقر الأمن العام اتفاقية أمنية وتعاون بين الأمن العام وهيئة الجمارك.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة الجريمة والحد منها وسرعة تبادل المعلومات بينهما بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات الصادرة من القيادة الرشيدة ، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية استكمالًا للتعاون المستمر والمشترك بين القطاعين.

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