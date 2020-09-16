اخبار السعوديه

لا تتجاهل أسنانك عند خروج الدماء من اللثة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم لا تتجاهل أسنانك عند خروج الدماء من اللثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-16

لا تتجاهل أسنانك عند خروج الدماء من اللثة

العلاجات العشبية لا تعالج أساس المشكلة

لا تتجاهل أسنانك عند خروج الدماء من اللثة

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذرت استشارية الأسنان الدكتورة لبنى منصور، من إهمال علاج التهابات اللثة؛ إذ إنه للأسف الكثير من أفراد المجتمع يتجاهلون العلاج ويستخدمون بعض العلاجات العشبية التي قد تساعد في إنهاء الألم وتوقف خروج الدم، ولكنها لا تعالج أساس المشكلة.

ضعف وانحسار اللثة:

ولفتت في تصريحات إلى ”متابعات الخليج 365”، إلى أن هناك بعض الأعراض التي تبدو واضحة لالتهاب اللثة منها حدوث التورم والانتفاخ في اللثة، احمرار اللثة باللون الداكن أو الحمراء القاتمة، خروج الدم عند غسل الأسنان أو تنظيفها بالخيط، حدوث نفس برائحة كريهة، ضعف وانحسار اللثة.

Advertisements

البلاك والتدخين والهرمونات:

وحول الأسباب التي تؤدي لالتهابات اللثة مضت الدكتورة منصور قال: إن هناك أسبابًا عديدة لالتهاب اللثة ومنها البلاك وهو عبارة عن طبقة سميكة من البكتيريا تتشكل على اللثة والأسنان يمكن إزالتها من خلال التنظيف اليومي بالفرشاة وخيط التنظيف وغسول الفم، وأيضًا هناك التدخين الذي يؤثر على الوظيفة الطبيعية لأنسجة اللثة، وبالتالي يصبح الفم أكثر عرضة للالتهابات، وبجانب ذلك هناك التحولات الهرمونية التي تحدث عند المرأة الحامل، وأحيانًا في أوقات الدورة الشهرية الاعتيادية، إذ يمكن لمستوى الهرمونات أن يرتفع أو يقل، وبالتالي تزداد احتمالية حدوث أمراض اللثة، لكن هذا ليس بالضرورة يعني أن الحامل سوف تتعرض لمشاكل في اللثة أو الأسنان، بل ما يعنيه ذلك هو أنه يتعيّن عليها الاهتمام أكثر على صحة الفم.

نصائح وإرشادات هامة:

وشددت الدكتورة منصور على ضرورة استخدام الفرشاة في تنظيف الأسنان بهدف منع تراكم الجراثيم على سطح الأسنان، مع استخدام الخيط السني في تنظيف الأسنان من بقايا الطعام الموجودة بين فراغات الأسنان، واستخدام غسول الفم للقضاء على البكتيريا والجراثيم داخل الفم، مع الإقلاع عن التدخين للحفاظ على نظافة الأسنان، والبعد عن أي ضغوط نفسية وعصبية، واتباع نظام غذائي صحي متوازن، وعدم الضغط أو الشد على الأسنان.

 


المزيد

شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لا تتجاهل أسنانك عند خروج الدماء من اللثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا