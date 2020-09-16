، ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات في السودان إلى 114 وفاة و54 إصابة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الداخلية السودانية: انهيار 32 ألف منزل كلياً وتضرر 43425 فداناً زراعياً

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان، أمس الثلاثاء، إلى 114 وفاة، و54 إصابة.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الداخلية السودانية في بيان لها، أن 32 ألفاً و964 منزلاً انهارت بشكل كلي، و50 ألفاً و552 انهارت جزئياً، وتضرر 43 ألفاً و425 فداناً زراعياً، و199 مرفقاً، و394 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و482 من المواشي.