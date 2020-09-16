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ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان، أمس الثلاثاء، إلى 114 وفاة، و54 إصابة.
وتفصيلاً، أوضحت وزارة الداخلية السودانية في بيان لها، أن 32 ألفاً و964 منزلاً انهارت بشكل كلي، و50 ألفاً و552 انهارت جزئياً، وتضرر 43 ألفاً و425 فداناً زراعياً، و199 مرفقاً، و394 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و482 من المواشي.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 12:49 AM
الداخلية السودانية: انهيار 32 ألف منزل كلياً وتضرر 43425 فداناً زراعياًارتفاع ضحايا السيول والفيضانات في السودان إلى 114 وفاة و54 إصابة
ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان، أمس الثلاثاء، إلى 114 وفاة، و54 إصابة.
وتفصيلاً، أوضحت وزارة الداخلية السودانية في بيان لها، أن 32 ألفاً و964 منزلاً انهارت بشكل كلي، و50 ألفاً و552 انهارت جزئياً، وتضرر 43 ألفاً و425 فداناً زراعياً، و199 مرفقاً، و394 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و482 من المواشي.
، ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات في السودان إلى 114 وفاة و54 إصابة ،
المصدر : الخليج 365
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