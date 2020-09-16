، "التعهد بالحجر الصحي" ضمن الإجراءات الاحترازية للقادمين للمملكة.. هنا التفاصيل ،

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يعدُّ التعهد والإقرار الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية للقادمين إلى السعودية بدءًا من 15 سبتمبر، وفقًا للقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية واللجنة المعنية بمكافحة وباء كورونا بالسعودية.
وتفصيلاً، جاء ذلك بعد السماح بدخول الزوار والمقيمين العالقين في الخارج منذ مارس الماضي، والزوار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ إذ وُضعت آلية احترازية مع جميع القادمين من خارج السعودية، ولا استثناء فيها، وهي التوقيع على الإقرار الصحي، مع الاشتراك في تطبيقَي "تطمن" و"توكلنا"، وفور الوصول يتعهد القادم إلى السعودية بالحجر الصحي لمدة يومَين كاملَين، وفي اليوم الثالث يقوم بعمل فحص لفيروس كورونا، أو يستمر الحجر الصحي لمدة أسبوع كامل بدون فحص، ويتم ذلك أثناء الوجود بصالات المغادرة أو الطائرة قبل الهبوط.
ويعتبر الحجر الصحي إجراء احترازيًّا للأشخاص القادمين من خارج السعودية، ولا يكون لديهم أعراض، ويقومون بتسجيل مكان الإقامة خلال مدة ثماني ساعات من الوصول، وإذا لم يتم التسجيل في التطبيقات المقررة خلال 24 ساعة تُبلَّغ في الحال الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.
"التعهد بالحجر الصحي" ضمن الإجراءات الاحترازية للقادمين للمملكة.. هنا التفاصيلخالد خليل الخليج 365 2020-09-15
يعدُّ التعهد والإقرار الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية للقادمين إلى السعودية بدءًا من 15 سبتمبر، وفقًا للقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية واللجنة المعنية بمكافحة وباء كورونا بالسعودية.
وتفصيلاً، جاء ذلك بعد السماح بدخول الزوار والمقيمين العالقين في الخارج منذ مارس الماضي، والزوار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ إذ وُضعت آلية احترازية مع جميع القادمين من خارج السعودية، ولا استثناء فيها، وهي التوقيع على الإقرار الصحي، مع الاشتراك في تطبيقَي "تطمن" و"توكلنا"، وفور الوصول يتعهد القادم إلى السعودية بالحجر الصحي لمدة يومَين كاملَين، وفي اليوم الثالث يقوم بعمل فحص لفيروس كورونا، أو يستمر الحجر الصحي لمدة أسبوع كامل بدون فحص، ويتم ذلك أثناء الوجود بصالات المغادرة أو الطائرة قبل الهبوط.
ويعتبر الحجر الصحي إجراء احترازيًّا للأشخاص القادمين من خارج السعودية، ولا يكون لديهم أعراض، ويقومون بتسجيل مكان الإقامة خلال مدة ثماني ساعات من الوصول، وإذا لم يتم التسجيل في التطبيقات المقررة خلال 24 ساعة تُبلَّغ في الحال الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
11:56 PM
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
12:13 AM
بعد السماح بدخول المقيمين العالقين منذ مارس الماضي والزوار من مجلس التعاون
يعدُّ التعهد والإقرار الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية للقادمين إلى السعودية بدءًا من 15 سبتمبر، وفقًا للقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية واللجنة المعنية بمكافحة وباء كورونا بالسعودية.
وتفصيلاً، جاء ذلك بعد السماح بدخول الزوار والمقيمين العالقين في الخارج منذ مارس الماضي، والزوار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ إذ وُضعت آلية احترازية مع جميع القادمين من خارج السعودية، ولا استثناء فيها، وهي التوقيع على الإقرار الصحي، مع الاشتراك في تطبيقَي "تطمن" و"توكلنا"، وفور الوصول يتعهد القادم إلى السعودية بالحجر الصحي لمدة يومَين كاملَين، وفي اليوم الثالث يقوم بعمل فحص لفيروس كورونا، أو يستمر الحجر الصحي لمدة أسبوع كامل بدون فحص، ويتم ذلك أثناء الوجود بصالات المغادرة أو الطائرة قبل الهبوط.
ويعتبر الحجر الصحي إجراء احترازيًّا للأشخاص القادمين من خارج السعودية، ولا يكون لديهم أعراض، ويقومون بتسجيل مكان الإقامة خلال مدة ثماني ساعات من الوصول، وإذا لم يتم التسجيل في التطبيقات المقررة خلال 24 ساعة تُبلَّغ في الحال الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.
، "التعهد بالحجر الصحي" ضمن الإجراءات الاحترازية للقادمين للمملكة.. هنا التفاصيل ،
المصدر : الخليج 365
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