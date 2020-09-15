محافظ محايل ورجال الأعمال ومشائخ القبائل ينعشون خزينة نادي الشهيد

2020-09-16

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

تلقت إدارة نادي الشهيد الرياضي تبرعًا سخيًّا من محافظ محايل ورجال الأعمال ومشائخ القبائل والنواب والأهالي، بلغ أكثر من 366 ألف ريال، إضافة إلى حافلة الفريق التي قدمها أحد رجال الأعمال دعمًا للإدارة وإسهامًا في دعم مسيرة النادي لمواجهة الأعباء المالية المترتبة عليها.

جاء ذلك خلال الحفل الخطابي الذي نظمته إدارة النادي على أرض ملعب النادي مساء يوم أمس الثلاثاء، بحضور محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي.

وكان الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة قد بدأ بالقرآن الكريم، ثم ألقى المحافظ كلمة بهذه المناسبة بارك خلالها لإدارة النادي تأهل فريق الشباب لدوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، مؤكدًا أهمية المرحلة القادمة.

كما شكر إدارة النادي ولاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري على جهودهم التي بذلوها خلال منافسات الموسم الماضي، متمنيًا لهم المزيد من التألق خلال منافسات الموسم القادم.

وعقب ذلك كرمت إدارة النادي لاعبي الفريق بمكافآت مالية وشهادات تقدير نظير تأهلهم لدوري الدرجة الأولى، فيما كرم رئيس النادي السابق إبراهيم غالب إدارة نادي الشهيد بدروع تذكارية.

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وعبر رئيس النادي محمد الحسين الفلقي عن خالص شكره وتقديره لمحافظ محايل المكلف ولرجال الأعمال ومشائخ القبائل والنواب والأهالي على هذه البادرة الكريمة وعلى دعمهم الدائم والسخي للشهيد والذي يحظى بتقدير إدارة النادي، شاكرًا لهم وقفاتهم المعتادة مع النادي.

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