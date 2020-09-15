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هيئة المهندسين: الانتقال الإشرافي سينعكس على الأداء المهني والكوادر الوطنية
القرار يؤدي لانسجام أدوار الهيئة والبلديات في الإطار التنظيمي
متابعات الخليج 365 - غيداء راشد التميمي - الرياض
صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإشراف على الهيئة السعودية لـ المهندسين بدلًا من وزارة التجارة، وأن يكون وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس عبدالناصر العبداللطيف، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن تطوير أدوار الهيئة وسياساتها تأتي ضمن العوامل المستهدفة بنقل الجهة الإشرافية لها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، مضيفًا أن الانتقال يرتبط بأهداف وتنظيمات تطويرية ترتقي بالأداء المهني وتؤدي لانسجام أدوار الهيئة والبلديات في الإطار التنظيمي والعملي في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء يحقق بالنقل الإشرافي انعكاسات واسعة على الأداء المهني والكوادر الوطنية المرتبط بتطوير البنية التحتية وتحقيق جودة الأعمال ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات.
وبيّن العبداللطيف أن إشراف البلديات وضع خارطة عمل لتفعيل أدوار الهيئة تستهدف النهوض بالجوانب التنظيمية والتنفيذية والمهنية وتطوير الهندسة وتنسيق سياساتها، إضافة إلى حوكمة أداء الهيئة وزيادة المسؤولية المهنية، مع تسهيل أدوار ومهمات مسائل الترخيص والإشراف والرقابة، وزيادة عوائد الهيئة على أصحاب المهنة والمجتمع.
وأشار متحدث الهيئة إلى أنها تتطلع في المرحلة المقبلة إلى المخرجات التي ستحققها من خلال رفع مستوى التنسيق، منوهًا أن الهيئة وثيقة الصلة بأداء البلديات في العديد من العمليات والمشاريع والبرامج التي تطلقها لتحقيق التطوير المنشود الذي تتطلع إليه القيادة الرشيدة من نقل الإشراف إليها.
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