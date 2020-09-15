أمير القصيم يطلق حملة الصلاة نور

2020-09-15

متابعات الخليج 365 - القصيم

أطلق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بالإمارة اليوم، حملة “الصلاة نور” التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمشاركة الرئيس العام للهيئة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – عبر الاتصال المرئي- وبحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن بن حسن الوزان، ومدير عام الفرع بالمنطقة عبدالله بن محمد الشبانات، وعدد من القيادات والموظفين بالهيئة.

واطلع فيصل بن مشعل على المواد العلمية والتوعوية عن الصلاة، مستمعًا إلى شرحٍ عن الحملة التي تتضمن عددًا من البرامج التوعوية والتوجيهية وتُعنى بالمحافظة على الركن الثاني من أركان الإسلام، مشيرًا إلى أنها تستمر ستة أشهر ويصاحبها تفعيل للشراكات الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإقامة جولات ميدانية في الأماكن العامة والمنتزهات وعبر الشاشات الإلكترونية ونشر مواد توعوية إلكترونيًّا في وسائل الاتصال المتنوعة.

وأشاد أمير منطقة القصيم بالحملة وما تهدف إليه، مشيرًا إلى أن الدولة أولت عنايتها الكبيرة بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها جماعةً في بيوت الله، منوهًا بالدعم الكبير الذي يلقاه جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفرعه بمناطق المملكة كافة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا على الجميع بأهمية القيام بواجبه تجاه الحث على الصلاة.

بعد ذلك أطلق الأمير فيصل بن مشعل الحملة في منطقة القصيم، محفزًا منسوبي وأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجميع أنحاء المنطقة عبر الجهاز اللاسلكي على بذل الجهود وإخلاص العمل والنية لله تعالى من خلال تذكير أفراد المجتمع بأهمية الركن الثاني من أركان الإسلام وعظم شأنها في الدين وأثرها العظيم على الفرد والمجتمع.

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من جانبه أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اهتمام الدولة بالصلاة وتعظيم شأنها، مشيرًا إلى أن الدولة منذ أن أرسى دعائمها الملك عبدالعزيز آل سعود وهي تهتم غاية الاهتمام بشأن الصلاة، حيث أقامت جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أولى أولوياته ومهامه واختصاصاته تعظيم شأن الصلاة والأمر بها.

وفي نهاية اللقاء تسلم أمير منطقة القصيم درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة من مدير عام الفرع بالمنطقة عبدالله بن محمد الشبانات.

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