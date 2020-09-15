- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شهدت مكة المكرمة؛ انخفاضًا ملموسًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الماضية؛ حيث لم يتبق سوى 857 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية من بين 32 ألف حالة سجلتها العاصمة المقدسة منذ بداية انتشار الفيروس حتى اليوم.
وبلغ إجمالي عدد الحالات التي شهدتها العاصمة المقدسة، منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم؛ 32000 حالة، منها 30449 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، بينما توفي من جراء الفيروس 694 حالة رحمهم الله جميعًا.
ولم يتبق سوى 857 حالة نشطة في العاصمة المقدسة، أغلبها حالات مستقرة.
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 11:50 PM
شهدت انخفاضًا ملموسًا في عدد حالات الإصابة خلال الأسابيع الماضية
شهدت مكة المكرمة؛ انخفاضًا ملموسًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الماضية؛ حيث لم يتبق سوى 857 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية من بين 32 ألف حالة سجلتها العاصمة المقدسة منذ بداية انتشار الفيروس حتى اليوم.
وبلغ إجمالي عدد الحالات التي شهدتها العاصمة المقدسة، منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم؛ 32000 حالة، منها 30449 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، بينما توفي من جراء الفيروس 694 حالة رحمهم الله جميعًا.
ولم يتبق سوى 857 حالة نشطة في العاصمة المقدسة، أغلبها حالات مستقرة.
، من بين 32 ألفًا .. 857 حالة تبقت في مكة تحمل فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر من بين 32 ألفًا .. 857 حالة تبقت في مكة تحمل فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.