، ارتكبوا فظائع.. الأمم المتحدة تطالب تركيا بمنع انتهاكات المسلحين السوريين التابعين لها ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
طالبت اليوم الثلاثاء لجنة تابعة للأمم المتحدة، مختصة بالتحقيق في جرائم الحرب، تركيا بكبح جماح المسلحين السوريين الذين تدعمهم في شمال سوريا، الذين ربما نفَّذوا عمليات خطف وتعذيب ونهب لممتلكات مدنية.
وأوضحت أن نقل مواطنين سوريين إلى الأراضي التركية لمحاكمتهم بعد احتجازهم من قِبل الجيش الوطني السوري المعارض قد يرقى إلى جريمة حرب، تتمثل في الترحيل غير القانوني، وفقًا لـ"رويترز".
وفي تقرير يشمل النصف الأول من عام 2020 ذكرت لجنة التحقيق بشأن سوريا أن عمليات الاغتيال والاغتصاب للمدنيين من جانب جميع الأطراف، التي تميزت بالصبغة الطائفية، تشهد تصاعدًا في الصراع الذي بدأ في عام 2011.
من ناحيته، قال رئيس اللجنة باولو بينيرو في إفادة صحفية: "إن الجيش الوطني السوري المعارض المدعوم من تركيا ربما ارتكب جرائم حرب في عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها، تتمثل في أخذ الرهائن، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب".
وطالب تركيا بالعمل على منع هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
ارتكبوا فظائع.. الأمم المتحدة تطالب تركيا بمنع انتهاكات المسلحين السوريين التابعين لهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-15
طالبت اليوم الثلاثاء لجنة تابعة للأمم المتحدة، مختصة بالتحقيق في جرائم الحرب، تركيا بكبح جماح المسلحين السوريين الذين تدعمهم في شمال سوريا، الذين ربما نفَّذوا عمليات خطف وتعذيب ونهب لممتلكات مدنية.
وأوضحت أن نقل مواطنين سوريين إلى الأراضي التركية لمحاكمتهم بعد احتجازهم من قِبل الجيش الوطني السوري المعارض قد يرقى إلى جريمة حرب، تتمثل في الترحيل غير القانوني، وفقًا لـ"رويترز".
وفي تقرير يشمل النصف الأول من عام 2020 ذكرت لجنة التحقيق بشأن سوريا أن عمليات الاغتيال والاغتصاب للمدنيين من جانب جميع الأطراف، التي تميزت بالصبغة الطائفية، تشهد تصاعدًا في الصراع الذي بدأ في عام 2011.
من ناحيته، قال رئيس اللجنة باولو بينيرو في إفادة صحفية: "إن الجيش الوطني السوري المعارض المدعوم من تركيا ربما ارتكب جرائم حرب في عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها، تتمثل في أخذ الرهائن، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب".
وطالب تركيا بالعمل على منع هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
09:51 PM
"بينيرو" أشار إلى احتجاز رهائن وتعذيب واغتصاب
طالبت اليوم الثلاثاء لجنة تابعة للأمم المتحدة، مختصة بالتحقيق في جرائم الحرب، تركيا بكبح جماح المسلحين السوريين الذين تدعمهم في شمال سوريا، الذين ربما نفَّذوا عمليات خطف وتعذيب ونهب لممتلكات مدنية.
وأوضحت أن نقل مواطنين سوريين إلى الأراضي التركية لمحاكمتهم بعد احتجازهم من قِبل الجيش الوطني السوري المعارض قد يرقى إلى جريمة حرب، تتمثل في الترحيل غير القانوني، وفقًا لـ"رويترز".
وفي تقرير يشمل النصف الأول من عام 2020 ذكرت لجنة التحقيق بشأن سوريا أن عمليات الاغتيال والاغتصاب للمدنيين من جانب جميع الأطراف، التي تميزت بالصبغة الطائفية، تشهد تصاعدًا في الصراع الذي بدأ في عام 2011.
من ناحيته، قال رئيس اللجنة باولو بينيرو في إفادة صحفية: "إن الجيش الوطني السوري المعارض المدعوم من تركيا ربما ارتكب جرائم حرب في عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها، تتمثل في أخذ الرهائن، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب".
وطالب تركيا بالعمل على منع هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
، ارتكبوا فظائع.. الأمم المتحدة تطالب تركيا بمنع انتهاكات المسلحين السوريين التابعين لها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر ارتكبوا فظائع.. الأمم المتحدة تطالب تركيا بمنع انتهاكات المسلحين السوريين التابعين لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.