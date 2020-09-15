، ﻿"ترامب" أراد قتل "الأسد" بعد شنه هجوم كيماوي ضد المدنيين ،

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ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، أنه أراد قتل رئيس النظام السوري بشار الأسد في عام 2017، لكن وزير دفاعه آنذاك جيم ماتيس عارض العملية.
وقال "ترامب" في برنامج "فوكس آند فريندز" الصباحي: "كنت أفضل قتله. لقد جهزت للأمر تمامًا، ولم يرغب ماتيس في أن يفعل ذلك، ماتيس كان جنرالاً بولغ في تقديره وتركته يرحل"، وفقًا لما أوردت "فرانس 24".
وأضاف: "لقد اعتبرت بالتأكيد أن الأسد ليس شخصًا جيدًا، لكن كانت لدي فرصة للتخلص منه لو أردت وكان ماتيس ضد ذلك، ماتيس كان ضد غالبية تلك الأشياء".
وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في إطار انتقاده لـ"ماتيس" الذي وصفه الرئيس بأنه "رجل عظيم" عندما عينه لإدارة البنتاغون، لكن علاقاته ساءت بالجنرال المتقاعد الذي استقال في نهاية المطاف أواخر عام 2018.
وأفادت تقارير صحافية بأن "ترامب" فكر في قتل "الأسد" بعد اتهامه بشن هجوم كيميائي على المدنيين في إبريل (نيسان) 2017.
"ترامب" أراد قتل "الأسد" بعد شنه هجوم كيماوي ضد المدنيينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-15
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، أنه أراد قتل رئيس النظام السوري بشار الأسد في عام 2017، لكن وزير دفاعه آنذاك جيم ماتيس عارض العملية.
وقال "ترامب" في برنامج "فوكس آند فريندز" الصباحي: "كنت أفضل قتله. لقد جهزت للأمر تمامًا، ولم يرغب ماتيس في أن يفعل ذلك، ماتيس كان جنرالاً بولغ في تقديره وتركته يرحل"، وفقًا لما أوردت "فرانس 24".
وأضاف: "لقد اعتبرت بالتأكيد أن الأسد ليس شخصًا جيدًا، لكن كانت لدي فرصة للتخلص منه لو أردت وكان ماتيس ضد ذلك، ماتيس كان ضد غالبية تلك الأشياء".
وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في إطار انتقاده لـ"ماتيس" الذي وصفه الرئيس بأنه "رجل عظيم" عندما عينه لإدارة البنتاغون، لكن علاقاته ساءت بالجنرال المتقاعد الذي استقال في نهاية المطاف أواخر عام 2018.
وأفادت تقارير صحافية بأن "ترامب" فكر في قتل "الأسد" بعد اتهامه بشن هجوم كيميائي على المدنيين في إبريل (نيسان) 2017.
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
08:55 PM
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
11:42 PM
وزير الدفاع "ماتيس" عارض العملية
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، أنه أراد قتل رئيس النظام السوري بشار الأسد في عام 2017، لكن وزير دفاعه آنذاك جيم ماتيس عارض العملية.
وقال "ترامب" في برنامج "فوكس آند فريندز" الصباحي: "كنت أفضل قتله. لقد جهزت للأمر تمامًا، ولم يرغب ماتيس في أن يفعل ذلك، ماتيس كان جنرالاً بولغ في تقديره وتركته يرحل"، وفقًا لما أوردت "فرانس 24".
وأضاف: "لقد اعتبرت بالتأكيد أن الأسد ليس شخصًا جيدًا، لكن كانت لدي فرصة للتخلص منه لو أردت وكان ماتيس ضد ذلك، ماتيس كان ضد غالبية تلك الأشياء".
وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في إطار انتقاده لـ"ماتيس" الذي وصفه الرئيس بأنه "رجل عظيم" عندما عينه لإدارة البنتاغون، لكن علاقاته ساءت بالجنرال المتقاعد الذي استقال في نهاية المطاف أواخر عام 2018.
وأفادت تقارير صحافية بأن "ترامب" فكر في قتل "الأسد" بعد اتهامه بشن هجوم كيميائي على المدنيين في إبريل (نيسان) 2017.
، "ترامب" أراد قتل "الأسد" بعد شنه هجوم كيماوي ضد المدنيين ،
المصدر : الخليج 365
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