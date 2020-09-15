محمد بن مسعود - الدمام - شدَّد على أنه حان الوقت لإنجاز المفاوضات أبلغ مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء بأنه أرسل مسودة مفصلة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار إلى الطرفَيْن المتحاربَيْن الأسبوع الماضي. وشدَّد المبعوث الأممي على أن الوقت حان الآن لكي يسارع الطرفان إلى التحرك بسرعة لإنجاز المفاوضات، وفقًا لـ"رويترز". ولفت "غريفيث" إلى أنه لا ينبغي التقليل من الأهمية السياسية لمأرب، وأن التحولات والعواقب والأحداث العسكرية في مأرب لها آثار مضاعفة على آليات الصراع في جميع أنحاء اليمن. "غريفيث" أرسل مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن إلى طرفَيْ النزاع صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-15 أبلغ مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء بأنه أرسل مسودة مفصلة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار إلى الطرفَيْن المتحاربَيْن الأسبوع الماضي. وشدَّد المبعوث الأممي على أن الوقت حان الآن لكي يسارع الطرفان إلى التحرك بسرعة لإنجاز المفاوضات، وفقًا لـ"رويترز". ولفت "غريفيث" إلى أنه لا ينبغي التقليل من الأهمية السياسية لمأرب، وأن التحولات والعواقب والأحداث العسكرية في مأرب لها آثار مضاعفة على آليات الصراع في جميع أنحاء اليمن. Advertisements 15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 08:38 PM شدَّد على أنه حان الوقت لإنجاز المفاوضات شدَّد على أنه حان الوقت لإنجاز المفاوضات أبلغ مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء بأنه أرسل مسودة مفصلة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار إلى الطرفَيْن المتحاربَيْن الأسبوع الماضي. وشدَّد المبعوث الأممي على أن الوقت حان الآن لكي يسارع الطرفان إلى التحرك بسرعة لإنجاز المفاوضات، وفقًا لـ"رويترز". ولفت "غريفيث" إلى أنه لا ينبغي التقليل من الأهمية السياسية لمأرب، وأن التحولات والعواقب والأحداث العسكرية في مأرب لها آثار مضاعفة على آليات الصراع في جميع أنحاء اليمن. ، "غريفيث" أرسل مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن إلى طرفَيْ النزاع ،

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