، فرقاء الحرب في اليمن يتوجهون إلى سويسرا لبحث الإفراج عن الأسرى ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ المحادثات بينهم الخميس

يجتمع وفدان يمثلان طرفي الحرب في اليمن في سويسرا هذا الأسبوع لبحث اتفاق، تدعمه الأمم المتحدة لتبادل الأسرى، بحسب ما ذكر مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، اليوم (الثلاثاء).

وبين "غريفيث" لمجلس الأمن الدولي بأن الترتيبات اللوجستية التي تسمح بإجراء المحادثات ستستأنف في سويسرا هذا الأسبوع بين الوفدين، وفقاً لـ "رويترز".

وأضاف أن الطرفين تعهدا في ستوكهولم عام 2018 للإفراج عن السجناء والمعتقلين المرتبطين بالنزاع، وواصلا مناقشاتهما للوفاء بهذا الالتزام في عمّان في وقت سابق من هذا العام.

وتوقع المبعوث الأممي أن يسفر هذا الاجتماع فعلاً عن الإفراج عن بعض السجناء.

من ناحيته، أفاد مصدر في الأمم المتحدة بأنه من المقرر أن تبدأ المحادثات الخميس المقبل.