، بثنائية في مرمى سيباهان الإيراني.. "حمدالله" يقود النصر لصدارة مجموعته الآسيوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - اعتلى صدارة الهدافين بأربعة أهداف

انفرد النصر بصدارة مجموعته الآسيوية؛ وذلك بعد تغلبه على نظيره سيباهان الإيراني بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم.

وبتلك النتيجة تصدَّر النصر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط مقابل 3 نقاط لسيباهان بالمركز الثالث، بينما يحل السد في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ويأتي العين الإماراتي بالمركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

جاءت البداية سريعة من جانب النصر؛ إذ حاول مباغتة الفريق سيباهان بهدف التقدم عندما بادر للهجوم بوقت مبكر. صحيح أنه لم يبلغ في البداية فرص التهديد المباشر، لكنه اكتسب الكثير من الثقة لصنع اللعب، وفرض شخصيته على أجواء اللعب؛ فكان وسطه الأنشط بالتحركات، فيما كان دفاعه جاهزًا لكبح الهجوم الإيراني.

أسفر ضغط النصر عن هدف التقدم في الدقيقة الـ29 بعد أن أرسل الأرجنتيني غونزالو مارتينيز كرة مثالية لمنطقة الجزاء، وصلت لرأس القناص عبد الرزاق حمدالله الذي لم يتوانَ في إيداعها الشباك في غفلة من المدافعين مسجلاً بهذا الهدف رقمًا قياسيًّا بتسجيله في آخر 7 مباريات شارك فيها بدوري الأبطال.

شوط المباراة الثاني بدأ بسيطرة نصراوية واضحة على مجريات المباراة، ترجمها سريعًا بهدف أول بعد مرور 3 دقائق فقط من انطلاقة الشوط عبر هدافه عبد الرزاق حمدالله، وذلك بعد أن وصلت للأخير كرة من سلطان الغنام الذي قدم مجهودًا مميزًا فيها، وسددها مباشرة في شباك الفريق الإيراني.

وشهد الشوط الثاني تألق حارس النصر برادلي جونز الذي حافظ على نظافة شباكه بوقوفه سدًّا منيعًا أمام محاولات سيباهان التي لم تأتِ بجديد.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها اليوم الثلاثاء تعادل العين الإماراتي مع السد القطري (3-3) على الملعب ذاته.

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دوري أبطال آسيا النصر