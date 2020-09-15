شكرا لمتابعة خبر عن الموافقة على إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر.

كما وافق مجلس الوزارء على تنظيم مجلس التنمية السياحي، وذلك جلسته اليوم ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ.

ويذكر أن خادم الحرمين الشريفين بدء المجلس، بالإطلاع على فحوى الرسالة التي تلقاها من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.