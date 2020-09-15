شكرا لمتابعة خبر عن طارق الحبيب: «ليس من الصواب إبلاغ الزوجة بالتعدد في كل الحالات»(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الدكتور طارق الحبيب إن إبلاغ الرجل المعدد لزوجته بمرات زواجه يتوقف على عدة عوامل.

وقال "الحبيب" عبر برنامج "ياهلا" إنه قد تكون هناك حالات يجب فيها إخبار الزوجة الأولى بالتعدد، وهناك مواقف اخرى يفضل فيها إخفاء الأمر.

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وأوضح الحبيب إن إبلاغ الزوجة النبيلة التي تعامل زوجها بشكل ممتاز قد يحولها إلى امرأة غاضبة تنسى نبلها وقد تخسر في لحظة الغضب على سبيل المثال.

ولفت إلى أن هناك زوجات عند علمها بزواج زوجها تبدأ في تحسين صفاتها وتعالج سلبياتها مما يجعلها تكسب زوجها مرة أخرى والذي يحن في الأغلب للأولى.

وأشار إلى أن الطلاق حق من حقوق الزوجة في حالة قيام زوجها بالتعدد ولكن لا يكون قرار صائب في جميع المواقف.