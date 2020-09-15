شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق رسمي على تصرفات المشاهير غير اللائقة على متن الكروز والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):علّقت الشركة المنظمة لفعالية أبحر في الصيف، على التجاوزات التي شهدتها سفينة "رد سي سبيريت"، التي انطلقت من ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يوم ١٣ سبتمبر ٢٠٢٠ لمدة ٤ أيام، وقيام بعض الركاب بمخالفة الذوق العام، بالإضافة إلى نشر مقاطع فيديو تنافي القيم والأنظمة.
وأوضحت الشركة، أن الركاب الذين صدرت منهم تلك التجاوزات لم يتم تقديم الدعوة لهم وإنما هم من قاموا بدفع التكاليف، ومضت عليهم الشروط والمتطلبات كافة التي تطبَّق على الجميع.
وأشارت الشركة، إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة فور رصد هذه الممارسات، وتم التواصل مع الركاب المعنيين ومغادرتهم في أول محطة للرحلة وإبلاغ الجهات المعنية بما تم رصده.
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