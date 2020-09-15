شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: «لا يجب على مرضى الضغط والسكري رؤية الميت أو تغسيله» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر،اليوم الثلاثاء، من خطورة تعريض مرضى السكري والضغط لمواقف مؤلمة.

وقال "النمر" في نصيحته: "ويبدو أن المان سيتي سيواجه صعوبة لضم اللاعب؛ حيث أظهر النادي الإسباني تمسكًا كبيرًا بمدافعه رغم العرض الضخم".

وجاءت نصيحة النمر تزامنًا مع إجراؤه عملية قسطرة عاجلة لمريض ضغط وسكري أصيب بجلطة حادة في القلب أثناء رؤيته لأخته الكبرى بعد وفاتها مباشرةً(رحمها الله).