«الجوازات السعودية»: خطوتان لحسم موقف هوية مقيم بعد الخروج النهائي

أكدت أنها من مسؤولية صاحب العمل..
أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقتين للتخلص من هوية المقيم، بعد الخروج النهائي للعامل، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عند عمل الخروج النهائي للعامل هل يحتفظ الكفيل بالإقامة».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلًا: «هوية مقيم من مسؤولية صاحب العمل، يتم تسليمها لإدارة الجوازات أو يتم إتلافها بعد مغادرة المقيم».
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