«الجوازات السعودية»: خطوتان لحسم موقف هوية مقيم بعد الخروج النهائي

أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقتين للتخلص من هوية المقيم، بعد الخروج النهائي للعامل، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عند عمل الخروج النهائي للعامل هل يحتفظ الكفيل بالإقامة».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلًا: «هوية مقيم من مسؤولية صاحب العمل، يتم تسليمها لإدارة الجوازات أو يتم إتلافها بعد مغادرة المقيم».

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