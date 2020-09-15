شدد على ارتداء الكمامة والتعقيم..

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على جاهزية المراكز الصحية لاستقبال المرضى وفقًا لأفضل التطبيقات الاحتزازيّة. وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لزيارةٍ آمنة، وحضورٍ مطمئن.. المراكز الصحيّة جاهزة لاستقبالكم وفقًا لأفضل التطبيقات الاحتزازيّة، التي تضمن سلامتكم بإذن الله، مع ضرورة الالتزام بالكمامة والتعقيم».

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كانت هذه تفاصيل خبر الوزير الربيعة: المراكز الصحية جاهزة لاستقبالكم بتطبيقات احتزازيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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