أعلى درجات الحرارة بمكة والأقل في أبها..
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الأربعاء؛ لافتة إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسيرو الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.
وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أوضحت «الأرصاد»، أنَّ الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر ومترين ونص أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 12-34كم/ساعة مع ارتفاع الموج نصف من نصف متر إلى متر ونصف، أما البحر فسيكون خفيف الموج إلى متوسط.
ونوَّهت الهيئة العامة للأرصاد بأن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 44 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 29درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر «طقس الأربعاء»: سحب رعدية ممطرة ورياح وأتربة على عدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.