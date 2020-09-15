«طقس الأربعاء»: سحب رعدية ممطرة ورياح وأتربة على عدة مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الأربعاء؛ لافتة إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسيرو الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أوضحت «الأرصاد»، أنَّ الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر ومترين ونص أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 12-34كم/ساعة مع ارتفاع الموج نصف من نصف متر إلى متر ونصف، أما البحر فسيكون خفيف الموج إلى متوسط.

ونوَّهت الهيئة العامة للأرصاد بأن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 44 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 29درجة.