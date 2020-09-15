مصادر لـ«عاجل»: انتحار مريض شنقًا بملابسه الداخلية في الرياض

علمت «عاجل» من مصادرها، أن حادثة انتحار وقعت داخل مستشفى مجمع إرادة الصحة النفسية بالرياض (الأمل سابقًا) في قسم التنويم.

وقالت مصادر «عاجل»: إن العاملين في المستشفى وجدوا المريض منتحرًا في غرفته، عبر ربط ملابسه الداخلية حول عنقه.

وأوضحت مصادر «عاجل» أن المريض ثبت ملابسه بالسرير، قبل أن يجده العاملون جثة هامدة. وسط تأكيدات بأن المنتحر ثلاثيني، ويعاني من مرض نفسي.

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