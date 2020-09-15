5 خطوات للحصول على تصريح إقامة فعالية عبر منصة «بلدي»

وفق تأكيدات وزارة الشؤون البلدية..
أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الثلاثاء، خطوات وإجراءات الحصول على تصريح لإقامة فعالية عبر منصة بلدي.
وأشارت الشؤون البلدية إلى أنه يمكن الحصول على تصريح إقامة فعالية من خلال الدخول إلى منصة بلدي واختيار خدمة تصريح إقامة فعالية وتعبئة بيانات الطلب.
وتضمن خطوات الحصول على إقامة فعالية طباعة الترخيص من منصة بلدي وسداد الرسوم بعد اعتماد الأمانة.
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