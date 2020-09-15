ضمن الخطط للمبادرات التحولية 2024..
وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على سير المشاريع الخاصة بالمسجد النبوي عبر المنصة الإلكترونية ومتابعتها.
وأكّد ضرورة متابعة المشاريع بالمسجد النبوي وبذل المزيد من الجهود لإتمامها وفق الجداول الزمنية المحددة، مطلعًا على سير المشاريع القائمة والمستقبلية التي ستنفّذ في القريب العاجل، حيث إنَّ المنصة الإلكترونية أتاحت متابعتها بشكل دقيق.
وشدد الدكتور السديس على الوكالة المساعدة للشؤون الهندسية والفنية بضرورة متابعة الأعمال والمشاريع لما لها من أهمية، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة، والتي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين قاصديهما .
وأشاد الرئيس العام بالجهود التي يبذلها العاملون في خدمة المسجد النبوي الشريف، حاثًا إياهم على بذل المزيد من الجهود والعطاء والارتقاء بمنظومة الحرمين الشريفين بما يحقق الأهداف والتطلعات التي وجهت بها القيادة الرشيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر إلكترونيًا.. رئيس شؤون الحرمين يقف على عدة مشاريع للمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.