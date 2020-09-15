بالصور.. رئيس شؤون الحرمين يدشن برنامج تفعيل «الخطة الاستراتيجية»

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تفعيل وتنفيذ الخطة الاستراتيجية (٢٠٢٠/٢٠٢٤) بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي.

وأكّد خلال التدشين أنَّ الرئاسة تسعى لمواكبة المستجدات والتطورات التي شهدتها الرئاسة خلال الفترة الماضية، مبينًا أنَّ الخطة شملت الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والمبادرات الاستراتيجية.

وذكر أنّها تهدف من خلال هذه الاستراتيجية إلى تطوير بيئة العمل وتحسين الإجراءات والخدمات الحالية، وذلك بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات المباركة التي سترفع من كفاءة أداء العمل؛ خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة –حفظها الله-، وإبراز الخدمات الجليلة التي يقدمها وطننا الغالي، خدمة للإسلام والمسلمين وإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع.

حضر التدشين وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، والوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي الأستاذ عبدالعزيز بن علي الأيوبي.