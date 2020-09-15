جسر الملك فهد يستأنف حركة السفر.. ودفع الرسوم إلكترونيًّا

عادت حركة المسافرين مجددًا إلى جسر الملك فهد، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد دخول قرار رفع التعليق جزئيًّا عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها حيز التنفيذ.

وشمل القرار كذلك فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها.

دفع رسوم المرور إلكترونيًّا

من جهتها، أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، سيتم تطبيق المرحلة الجديدة لدفع الرسوم إلكترونيًّا، وتشمل خدمات الدفع الآلي (أجهزة نقاط البيع)، دون الاضطرار إلى الدفع نقدًا عن طريق الموظفين.

وأوضحت المؤسسة أن هذا التطبيق يشمل السيارات الصغيرة والشاحنات والدراجات النارية، وبينت أن بإمكان من يحملون بطاقة عضوية، الدخول لموقع مؤسسة الجسر وإعادة شحن تلك البطاقات، أو إعادة شحنها من خلال التطبيق الخاص بالجسر، بحسب ما ورد في صحيفة عكاظ.

وأشارت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد إلى أن مشروع البوابات الجديدة سيكتمل في الربع الأول من 2021، وبالتحديد في مارس، إذ يشمل التعرف على المركبات آليًّا مباشرة دون الحاجة إلى التوقف، وقياس وزن الشاحنات آليًّا دون توقف.

Advertisements

جسر الملك فهد يشهد اصطفاف المسافرين

وأظهرت مجموعة من الصور اصطفاف العشرات من المركبات على جسر الملك فهد باتجاه البحرين؛ حيث حظيت منطقة إنهاء الإجراءات للمغادرين من السعودية العدد الأكبر من المسافرين على خلاف منطقة القدوم التي شهدت مرور أعداد قليلة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك دخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات؛ خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة، أو زيارة، وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية التي وضعتها اللجنة باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا.

وتشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يُثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر تاريخ إجرائه أكثر من48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. عودة حركة السفر إلى طبيعتها عبر جسر الملك فهد

بدء تطبيق قرار السماح بالسفر والعودة لهذه الفئات بالمملكة