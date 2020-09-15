إطلاق مبادرة مساحة وطن تزامنا مع اليوم الوطني الـ90

تطلق هيئة تطوير المنطقة الشرقية المبادرة الافتراضية «مساحة وطن»، تزامناً مع احتفالات المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ90.

وتأتي المبادرة ضمن مساعي مجلس المسؤولية الاجتماعية للحفاظ على الموروث الثقافي، وإبراز المواهب الفنية في المنطقة، وتمكينها من تطوير قدراتها، ودعماً للحراك الفني.

وتجمع المبادرة نخبة من الفنانين السعوديين على مستوى المملكة، انطلاقاً من حرص المجلس على إيجاد قاعدة تجمع الفنانين وتسهم في تبادل الخبرات فيما بينهم، وذلك ضمن أنشطة منصة الفنانين والفنانات التي أطلقها المجلس بتوجيه ومتابعة من حرم أمير المنطقة الشرقية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيس مجلس الأمناء، كما تسعى المنصة إلى تحفيز التنافسية في استثمار الموروث الثقافي، وتعزيز مساهمة الفنانين في تحقيق مفاهيم أنسنة المدن، وجودة الحياة، وتفعيل دور المسؤولية الفردية، وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

مما يذكر أن مبادرة «مساحة وطن» واحدة من حزمة مبادرات يعمل عليها مجلس المسؤولية الاجتماعية، وتنطلق في اليوم الوطني، وترتكز هذه الحزمة على تفعيل الطاقات والقدرات التي تزخر بها المنطقة، وتعزيز الهوية الوطنية بجميع مكوناتها.