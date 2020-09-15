مبلغ مالي وسيارة لأصغر مزارع بن بجازان

ومنح الأمير محمد بن عبد العزيز مزارع البن الصغير بالمنطقة مبلغاً مالياً وسيارة، نظير ما حققه من تميز ونجاح في زراعة منتج البن، واستمع إلى شرح مفصل من المزارع الصهيفي عن الأعمال التي يقوم بها في زراعة شجرة البن وعنايته بمزرعته ومحصولها، وما حققه من نجاحات في زراعة منتج البن.
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