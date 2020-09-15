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مبلغ مالي وسيارة لأصغر مزارع بن بجازان

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أسهم نجاح وتميز أصغر مزارع بمنطقة جازان عبد الله بن جابر الصهيفي، وتحديه المعوقات في زراعة البن، وتفوقه بشكل كبير، في تكريم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز له بمكتبه بالإمارة أمس، كأصغر مزارع لشجرة البن بالمحافظات الجبلية، وذلك خلال استقباله بحضور محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر لبدة.

ومنح الأمير محمد بن عبد العزيز مزارع البن الصغير بالمنطقة مبلغاً مالياً وسيارة، نظير ما حققه من تميز ونجاح في زراعة منتج البن، واستمع إلى شرح مفصل من المزارع الصهيفي عن الأعمال التي يقوم بها في زراعة شجرة البن وعنايته بمزرعته ومحصولها، وما حققه من نجاحات في زراعة منتج البن.


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