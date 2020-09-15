الشورى يحيل مشروع نظام الإعلان والتسويق للدراسة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 55 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، على إحالة مشروع نظام الإعلان والتسويق إلى لجنة خاصة في المجلس لمزيد من الدراسة. ويتكون مقترح مشروع النظام من 64 مادة، ويهدف إلى ضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق في المملكة بما يحقق أهداف التنمية في قطاع يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية، وحماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع بسن القوانين والتشريعات والتوعية اللازمة.

مطالبة المواطنين باستقبال السياح

صوّت المجلس بالموافقة على توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1440 / 1441هـ، التي تهدف إلى دعم وتعزيز أداء وزارة الحرس الوطني بمختلف قطاعاتها.

وطالب أحد الأعضاء وزارة السياحة بإيجاد آلية لتشجيع إنشاء النزل التراثية والبيتية الصغيرة، وذلك بالسماح للمواطنين بتحويل جزء من مساكنهم وتهيئتها لاستقبال السياح مع تقديم قروض ميسّرة لهم وتيسير تراخيصها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وطالب عضو آخر بسرعة تنفيذ مشروع العقير السياحي ليكون وجهة سياحية متميزة شرق المملكة.

التأمين الصحي للمتقاعدين

ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية الذي تلاه في الجلسة معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه توصياتها النهائية، التي أكدت من خلالها أن على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القيام بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، وتطوير قاعد بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة.

كما أكدت اللجنة في توصياتها أن على المؤسسة وبالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة العدل التوصل إلى توافق في تفسير المادة السادسة والتسعين بعد المائة من نظام الإفلاس بما يراعي المصلحة والعدالة لجميع الأطراف.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكدت إحدى عضوات المجلس أهمية تقيّد نظام الإفلاس بما رعاه نظام التأمينات الاجتماعية بجعل الأموال المستحقة للتأمينات الاجتماعية من أوائل الدائنين بعد مستحقات النفقة والعائلة.

وطالب أحد أعضاء المجلس بالإسراع في دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات، وذلك بعد دمج وزارة العمل مع الخدمة المدنية في وزارة واحدة، وكون رئيس مجلس إدارة المؤسستين أصبح واحداً، مما يسهم في تقليل النفقات، وِخفض العجز، وتشكيل قوة استثمارية للانطلاق في ميادين الاستثمار العالمية.

من جهته، دعا أحد الأعضاء إلى أن تستثمر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مناطق المملكة الأخرى، ومنها تبوك وحائل والجوف وعسير وجازان وخلافها، نظرًا لوجود عدد ليس بالقليل من المشتركين في التأمينات الاجتماعية.

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توصيات للشؤون الإسلامية

بعد ذلك، اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها إبّان طرح التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1440/1441هـ للنقاش في جلسة سابقة، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، حيث دعا مجلس الشورى في هذا الخصوص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى الربط بين إنجازاتها وأهدافها وهيكلها التنظيمي، وبخاصة أهداف وكالات الوزارة الخمس من خلال تفعيل مقاييس الأداء الخاصة بها، لقياس ما تحقق من الأهداف.

وشدد المجلس في قراره على الوزارة بوضع مرشّدات لاستهلاك المياه في الجوامع والمساجد، كما أكد على الوزارة بضرورة العناية بترجمة معاني القرآن الكريم أثناء القراءة في صلاتي التراويح والتهجد في رمضان في الحرمين الشريفين، بالاستعانة بخبراء ومتخصصين في الترجمة والتفسير واللغة العربية. وأهاب المجلس في قراره بالوزارة بالعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء في الجوامع والمساجد وتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في الجوامع والمساجد.

أبرز توصيات ومطالب أعضاء الشورى

- إحالة مشروع نظام الإعلان والتسويق إلى لجنة تشكل لدراسته

- إيجاد آلية لتشجيع إنشاء النزل التراثية والبيتية الصغيرة

- دراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي

- الإسراع في دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات

- التوصل إلى توافق في تفسير المادة 196 من نظام الإفلاس

- العناية بترجمة معاني القرآن الكريم أثناء صلاتي التراويح والتهجد في رمضان